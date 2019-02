Courrier des lecteurs Tribune libre d’Emmanuel-Luc Doulouma : Grand Débat national ou Grande Mascarade nationale ?

Sensé guider l’action du gouvernement sur la base d’une consultation populaire, le Grand Débat s’avère très éloigné de nos espérances. Cette grande mascarade n’a que pour seul et unique but de valider un programme gouvernemental déjà bien orienté auquel l’opinion publique devra coller ou se soumettre.



Deux exemples édifiants sur un des 4 thèmes au menu : la Transition Écologique. La question N°1 demande de choisir une seule priorité parmi Biodiversité, Climat et Énergie. C’est méconnaître totalement l'interdépendance profonde entre ces domaines et nous enfermer dans un cadre formaté. C’est tout simplement absurde ! De même dans la question N°15, opposer « Protection de la biodiversité et du Climat » et « compétitivité agricole », c'est encore faire le jeu des multinationales (pesticides notamment) qui considèrent l'écologie et les pratiques respectueuses des sols comme le problème et non comme la solution. Ces deux exemples montrent à quel point les questions ont été pensées dans un cadre contraignant et très orienté pour laisser peu de place aux propositions citoyennes.



En matière de Transition Écologique, le Président Macron déclarait face au monde entier dans un message adressé au Président américain TRUMP qu’il fallait « sauver la planète ». Mais aujourd’hui force est de constater que les lobbies ont pris le pas sur la politique de transformation vers un modèle durable. Le pesticide cancérigène – le ‘Glyphosate’ – coule toujours à flots dans nos sols (report d’un an de l’interdiction) et on en a même retrouvé dans les protections intimes (serviettes, tampons…) féminines ! Cerise sur le gâteau : un ministre d’État en charge de la Transition Écologique, Nicolas HULOT, qui se voit contraint de quitter son poste face aux puissants lobbies industriels et financiers, destructeurs de l’environnement.



Dans cette course contre la montre pour sauver notre planète et lutter contre le réchauffement climatique et changer radicalement vers un modèle durable, la Transition Écologique ne peut être cloisonnée dans un débat aux allures de pré-campgne électorale. Face à l’ampleur de la tâche, Le Président et son gouvernement préfèrent mener la politique de l’autruche, des petits pas voire des reculades (pesticides, sortie du charbon, fiscalité écologique…) avec du Grand Marketing de communicants. Finalement, cette Grande Mascarade fait apparaître encore plus clairement le choix de « Sauver les meubles » de la maison Macron plutôt que la planète ! Emmanuel-Luc Doulouma, Génération Ecologie Saint-Pierre Lu 76 fois





