Ste-Marie: Une femme met trois coups de couteau à son conjoint

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, une jeune femme a poignardé son compagnon de trois coups de couteau. Alors que le couple avait prévu de sortir en boite de nuit, l'homme préfère finalement rester à la maison. L'alcool aidant, s'en suit alors une altercation. Il commence à lui mettre la pression et la bloque pour l'empêcher de sortir.



Seulement la jeune femme est schizophrène et n'a pas pris ses médicaments. De plus, il s'avère qu'en état de crise, elle entend des voix. Et pas de chance, samedi soir, elle entend une voix lui disant de poignarder son petit ami. Elle s'exécute et le poignarde à trois reprises avec un couteau de cuisine, au niveau de l'épaule.



Placée en garde à vue, elle a été déférée cette après-midi à 16h30 devant le juge. Elle devra répondre de ses actes le 3 juillet prochain. En attendant, elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son compagnon.