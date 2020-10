Faits-divers Ste-Marie: 87 infractions relevées par la gendarmerie dans une zone particulièrement accidentogène

Appuyés par les militaires de la brigade de Sainte Marie, les motocyclistes de la Brigade motorisée de Saint-Benoit sont retournés hier après-midi de 14h00 à 18h00 sur les lieux de l'accident mortel, survenu le 25 juillet dernier au cours duquel un motocycliste avait trouvé le mort en circulant sur la route nationale 2 à Sainte-Marie. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 08:47 | Lu 1749 fois

Un motard décède à Sainte-Marie

Une mobilisation qui a permis de relever 87 infractions sur les lieux même de l'accident mortel, soit 78 excès de vitesses, 2 conduites sous stupéfiants, 2 défauts d'assurance, 2 pneus lisses et 1 défaut d'équipement de sécurité cyclomoteur.



