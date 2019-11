Madagascar: Plus de 14 millions d'ha partis en fumée depuis l'indépendance

De nombreux feux de broussailles ont touché Madagascar depuis l'Indépendance de l'île en 1960. Bien que le cri d'alarme ne soit pas aussi fort que pour la forêt amazonienne, la situation est tout aussi critique.



59 ans plus tard, ce sont plus de 14 millions d'hectares qui sont partis en fumée dans des incendies. C'est ce qu'a annoncé Alexandre Georget, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable.



Dernièrement, fin septembre, plus de 1 300 hectares de forêts ont été détruits au sein de la zone protégée d’Ankarafantsika.



Le ministre de l'Environnement a ainsi rappelé que chacun prenne ses responsabilités face à ce fléau. Aussi bien les citoyens lambda ou les élus afin que les efforts entrepris pour sauver les forêts ne soient pas vains.



Madagascar a sollicité l'aide de La Réunion pour obtenir un Dash. En effet, Alexandre Georget a fait pression auprès du Président de Région, du Président du Département ainsi que certains élus réunionnais, afin que l'île soeur soit dotée d'un avion bombardier d'eau. Ces derniers ont promis de faire leur possible auprès de l'État français.