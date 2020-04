Loire-Atlantique: Un homme brave le confinement et montre ses fesses à un hélico de la gendarmerie

Alors que la période de confinement bat son plein, un homme, faisant fi des règles de sortie liées à l'état d'urgence, a été verbalisé par les gendarmes de deux amendes de 135€.



Le contrevenant se promenait tranquillement ce mardi vers 15 heures à Ligné en Loire-Atlantique, le long d'une voie verte. Il aperçoit un hélicoptère de la gendarmerie et, au lieu de se tenir tranquille, il baisse son pantalon et montre ses fesses, rapporte Actu17.



Certain d'être à l'abri d'une intervention de l'équipage, il n'avait pas anticipé qu'un dispositif au sol était en liaison avec l'appui aérien. Voyant que l'hélicoptère le suivait, il a senti le vent tourner, a remonté son pantalon et tenté de se cacher. Trop tard puisqu'une patrouille au sol l'a cueilli quelques instants plus tard pour le contrôler.



En plus d'une amende de 135€ pour exhibitionnisme, il s'est également fait verbaliser pour déplacement sans attestation, soit 135€ de plus.