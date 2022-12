Le nouveau pôle d’échanges "Odette et Roger Mofy" offre plus de confort et de sécurité aux usagers

Le dossier de presse à retrouver ici : Le dossier de presse à retrouver ici : https://www.tco.re/presse/le-nouveau-pole-dechanges-odette-et-roger-mofy-offre-plus-de-confort-et-de-securite-aux-usagers

Après 1 an de travaux, les usagers des réseaux de bus urbains Kar’Ouest et Car Jaune et plus largement les habitants de la ville du Port pourront, dès mardi 13 décembre 2022, utiliser le tout nouveau pôle d’échanges, inauguré ce lundi. Situé à quelques pas de l’ancienne « gare routière », juste en face de la Médiathèque Benoîte Boulard, au Port, ce nouvel équipement public, allie modernité, confort et sécurité.