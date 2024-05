Découvrez les zones humides de l’Ouest lors de la Semaine Internationale des Zones Humides Ramsar !

L’Étang de Saint-Paul, Réserve Naturelle Nationale et Site International Ramsar, en collaboration avec la Ville de Saint-Paul, le Territoire de l’Ouest, l’Office de Tourisme de l’Ouest, les Ports de Plaisance Ouest et les Médiathèques de Saint-Paul, vous invite à une série d’animations gratuites pour toute la famille : projections de films, visites guidées, plantations, contes, et bien plus encore. Venez découvrir la richesse et la fragilité des zones humides de notre territoire !

Programme des festivités : Vendredi 24 mai à 18h Lieu : Port de Saint-Gilles – Place de la Baleine Projection de films : Trésor Caché, Bichiques à La Réunion, Le mystérieux voyage des oiseaux de rivage Samedi 25 mai Lieu : Tour des Roches Zarlor les Bassins Cachés du Tour des Roches en partenariat avec Tourisme Ouest Réunion à 8h00 Lieu : Étang de Saint-Paul Visite guidée de la prairie humide de Savanna avec Fanny à 8h30

Visite guidée en kayak sur l’Étang de Saint-Paul avec Alexandre et Océane à 9h et 13h Lieu : L’Hermitage Balade-découverte de la zone humide de l’Hermitage avec les agents du service GEMAPI du Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO à 9h Lieu : Grotte des Premiers Français Ateliers de sensibilisation aux zones humides de 9h à 16h

Atelier de tressage de coco et stand de maquillage de 9h à 16h

Balade ethnobotanique et repiquage plant’ péi à 10h, 13h et 14h30

Lecture de contes en plein air à 16h Lieu : Médiathèque Leconte de Lisle Projection de Histoires d’eaux – La forêt humide de la Spree à 14h Pour réserver vos activités gratuites, rendez-vous sur ce lien. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 62 80 23 00. Nous vous attendons nombreux pour mettre notre Territoire de l’Ouest en lumière ! #etangsaintpaul #ramsar #zonehumide #AssociationRamsarFrance #TheConventiononWetlands #PôleRelaisZonesHumidesTropicales #Poulavi