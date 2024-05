Zartizan Péi fait son retour le Samedi 18 Mai au Port de Plaisance de Saint-Gilles !

De 10h à 20h30, venez flâner entre les stands de 60 exposants et découvrez : des bijoux, des sculptures, des peintures, des objets de décoration, des vêtements, accessoires, et des produits du terroir !

C’est l’occasion idéale de soutenir l’artisanat local et de trouver des cadeaux originaux pour la fête des mères qui approche.

En plus, l’Office de Tourisme Ouest sera présent avec sa boutique de produits locaux à découvrir, offrant une belle opportunité de découvrir encore plus de trésors de notre île.

Coucher de soleil et musique péi sur le port de plaisance de Saint-Gilles…

Pour une ambiance encore plus festive et conviviale, venez chanter et danser au rythme des plus grands succès de la musique réunionnaise avec le groupe Cinq’ Cop’ lors d’un showcase en plein air à 18h30.

Zartizan Péi, c’est une journée à partager en famille ou entre amis. Rendez-vous le 18 Mai au Port de Plaisance de Saint-Gilles. N’hésitez pas à partager cet événement !