Professionnels du tourisme, inscrivez-vous aux ateliers proposés par l’OTI Ouest en mai 2024

Quand & où ? 16 mai de 9h à 12h30 au siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

Quand & où ? 22 mai de 9h à 12h au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme :

• Sensibilisation à la biodiversité



Quand & où ? 23 mai de 7h30 à 15h30 au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez « Sensibilisation à la biodiversité » dans l’objet du mail)

Programme :

Vous êtes passionnés par la nature et la biodiversité ? Ne manquez pas cette opportunité unique et rejoignez-nous pour une expérience immersive et enrichissante, où vous découvrirez les trésors naturels de notre île tout en apprenant comment les préserver et les valoriser.

Atelier animé par les médiateurs du :

Parc National de La Réunion sur le site du Maïdo et Ilêt Alcipe !

Des informations complémentaires concernant le programme, seront fournies au moment de l’inscription (notamment concernant les préconisations et les équipements à prévoir)

Repas à charge de l’OTI