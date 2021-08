Le Pape appelle à se faire vacciner

"Un petit geste de charité personnelle, qui transforme et améliore la société. La vaccination agit pour l’amour universel et promeut le bien commun." C’est ce que l’on peut retenir de l’intervention du Pape François 1er qui veut préserver autrui et surtout les plus vulnérables.



D’ores et déjà vacciné depuis le mois de janvier, l'illustre résident du Vatican, âgé de 84 ans, a fait cette vidéo dans le cadre d’une campagne vaccinale américaine. L’initiative revient à l’association américaine non lucrative, Ad Council.







Ad Council voit là l’opportunité d’inciter à la vaccination une grosse partie de la population des États-Unis encore non vaccinée. Près de 65% des Américains sont chrétiens. Aujourd’hui, environ 51% de la population américaine est complètement vaccinée.

La campagne vaccinale se nomme simplement « It’s Up To You » ou en Français: « C’est à vous ».

Cette vidéo du Pape, d’abord adressée aux populations d’Amérique du Nord et d’Amérique Latine, pourrait avoir une influence planétaire sur la vaccination. Selon Le Monde, les chrétiens représentent pas moins de 2,2 milliards de fidèles: le premier groupe religieux mondial.