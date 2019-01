La grève à la Poste du Port est reconduite

La plateforme de courrier du Port Ivrin Pausé est, ce vendredi matin, toujours à l'arrêt. Les négociations d'hier entre direction et syndicalistes n'ont pas donné lieu à des avancées satisfaisantes pour les trois syndicats UNSA, CGTR et Sud.Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail , tant en termes de moyens matériels et humains que de management. Une réunion de négociations est en cours, la grève est reconductible pour la GGTR et illimitée pour UNSA et Sud.