La dépravation de Vladimir Poutine

Sortir du rationnel, soit il est fou ou il joue au fou ? Certains spécialistes estiment que Vladimir Poutine a moins peur des Occidentaux que d'une possible révolte de son propre peuple, tenté par les idéaux démocratiques venus de l'Ouest. Peut-être est-il devenu fou, donc imprévisible. On parle de sa "détermination paranoïaque", de ses "obsessions", de ses "propos délirants", de sa "déraison", de sa «perte du sens des réalités», de sa "folie guerrière".



En Russie, le pouvoir est une pyramide, celle-ci a été construite au XVIe siècle par Ivan le Terrible, un tsar ambitieux, violent, débordé par sa paranoïa et beaucoup d’autres vices. Poutine serait-il dans la lignée des grands tsars avec les mêmes dérèglements et traits psychologiques . Il serait probablement malade mais de quoi ! Il veut refaire l histoire dans une nostalgie guerrière et entrer dans l’histoire mais celle-ci s’assombrit jour en jour. Jusqu’où ira t-il ? Qui connaît la fin de l’histoire ?



Je compte sur la lucidité et l’intelligence collective des dirigeants des pays occidentaux et de l’OTAN pour mettre fin à cette guerre qui risque de prendre une autre dimension demain ! Il a un réel danger d’extension. Une certitude, Poutine est animé par le pouvoir et la puissance et il est aujourd’hui dans une attitude de dépravation.



"La guerre est un acte de violence et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence". Chacun des adversaires fait loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes." On donne de plus en plus d’armes offensives à l Ukraine, attitude qui va changer la donne sur le terrain dès opérations et renforcer l’Ukraine. Le but de guerre reste toujours de défendre la souveraineté de l’Ukraine et son intégrité car ce Pays a été agressé. Comment va réagir Vladimir Poutine à cette montée en puissance de livraison d’armements offensifs et lourds à l’Ukraine.



Le tsar va réagir sans aucun doute et comment ? Il s’agira d’un tournant. Vladimir Poutine réagira malheureusement et les jours prochaines vont être terribles pour les ukrainiens en particulier dans l’Est et dans le Sud demain dans ce pays souverain. Poutine va mettre en œuvre cette loi des réactions réciproques et ça va changer le cours des choses. Un nouvel ordre mondial est en marche !