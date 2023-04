La grande Une La Sapmer mise en vente

L'annonce était attendue depuis la perte du contrôle de Jaccar Holdings par Jacques De Chateauvieux en fin d'année dernière. La banque suisse UBS aurait commencé à chercher des investisseurs depuis quelques jours, annonce le site internet Le Marin. Par La rédaction - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 15:00





Le magazine appartenant à Ouest-France explique que la banque suisse de la Sapmer transmet des notes confidentielles à des investisseurs potentiels à la recherche d'une "opportunité d'acquisition".



Le nom de l'entreprise réunionnaise n'est pas cité mais la description ne laisse aucun doute. La banque UBS qui est aussi créancière de la Jaccar Holding évoque donc une transaction impliquant un "leader mondial de la pêche australe, de légine et langouste". Les chiffres-clés de l'entreprise confirment les soupçons du Marin.

Un rachat pour sauver la SAPMER



Cela fait plusieurs années que Jacques de Chateauvieux, qui a connu des années fastes, doit organiser un repli stratégique de ses activités économiques. Son retour triomphal en 2014 avec la reprise de Bourbon ne lui a cependant pas permis de redresser la barre. Car peu de temps après, il a perdu le contrôle de la SAPMER en 2019, puis de la Jaccar Holdings en 2021. Tout cela car il a été contraint de céder des parts pour éponger les dettes de ses différentes entreprises.



La SAPMER, qui emploie environ 200 personnes à La Réunion et plus de 1.000 à travers le monde, est donc maintenant à vendre à son tour. La banque chargée de mener les négociations n'a pas encore indiqué de date de reprise et aucun potentiel acheteur ne s'est pour l'instant encore fait connaître.