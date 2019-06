L'experimentarium à La Réunion: Des sujets de thèse mis à la portée des collégiens

C'est une première à La Réunion. Le collège Albert Lougnon (au Guillaume, Saint-Paul), organise le vendredi 7 Juin la venue de l'Experimentarium sur notre île. Il s'agit d'un programme national de vulgarisation scientifique initié par l'université de Bourgogne il y a quelques années, qui perdure et s'étend peu à peu à d'autres académies. Ils sont une douzaine de doctorants de l'université de La Réunion à avoir été formés pour cette rencontre avec des sixièmes et des troisièmes.



"L'objectif est d'abattre les barrières que les enfants se mettent dans la tête en se disant que les sciences, les grandes études, ce n'est pas pour eux. D'ailleurs il n'y a pas que étudiants en sciences, mais aussi en anglais, histoire, géographie, physique-chimie, biologie...", indique Philippe Pereira, professeur de SVT à l'initiative de cet événement. Et si en plus ça peut susciter des vocations, c'est tant mieux !



À première vue, les sujets de thèses présentés paraissent complexes. "Optimisation topologique de filtres pour l'adsorption des polluants dans l'eau", "Multi-infection (bactérie Wolbachia/virus de la dengue) chez le moustique tigre et conséquences sur la transmission de la dengue à La Réunion", "Paysages et île durable : des politiques publiques aux représentations des acteurs à La Réunion"... Mais c'est grâce à des mots simples que les étudiants amèneront les élèves à s'intéresser à ces sujets.



Un bon moyen de découvrir l'univers de la recherche que le professeur espère voir renouvelé.