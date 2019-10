Kriké Kraké dans les écoles de Saint-Paul pour le Festikal

Le festikal aux couleurs de notre patrimoine culturel réunionnais met à l’honneur une dizaine de conteurs locaux et 4 venus d’ailleurs. L’Inde, le Sénégal, la Bretagne et Madagascar sont en effet les heureux invités de cette 4ème édition.





Les contes et légendes réunionnaises au coeur du Festikal



Une volonté cette année d’accentuer sur les contes et légendes. Il nous appartient de les raconter, de les faire partager et de les transmettre. Pour que chacun puisse profiter de ces moments intimistes, en communion avec ce qui nous est raconté, il est important « d’entendre le silence pour laisser place à l’histoire » précise le griot sénégalais, Boubacar Ndiaye, venu conter pendant une semaine, du 07 au 11 octobre 2019, dans 3 écoles de la commune (école primaire Louise Siariane, école primaire du ruisseau et celle d’Adèle Ferrand). Accompagné d’Anny Grondin, le « kriké kraké » n’a pas arrêté de résonner dans les classes des établissements participantes. Excités, enjoués, attentifs et curieux, les enfants ont été émerveillés par ces contes et légendes méconnus.



Prépare a zot, i vien osi dan’ lé kartiers



Cette dimension internationale donnée à cette manifestation artistique de qualité à travers les contes et légendes contés par des conteurs de différents horizons, nous rappelle que notre richesse réside dans notre métissage culturel. Un héritage qui doit être non seulement mis en lumière mais transmis. C’est en cela que le kriké kraké viendra dés samedi 12 et ce jusqu’au vendredi 25 octobre dans les quartiers. Le Festikal s’installera chaque jour dans un lieu différent de la commune pour y proposer des récits de conteurs invités : Boubacar Ndiaye (Sénégal), Rahul Vohra (Inde), Paul Congo (Madagascar) et Yann Quéré (Bretagne) et locaux : Anny Grondin, Sully Andoche, Véronique Insa, Éric Laurent, Alexandrine Savoury, Didier Ibao, Shanel Huet, Natacha Praene et Cathy Simon.



Le Festikal se clôturera samedi 26 octobre sur la place du débarcadère avec une grande parade multiculturelle en présence de Gran Mèr kal, la population et associations.