Une journée remplie de mode et de culture au Débarcadère de Saint-Paul

Le dimanche 19 mai 2024, la place du Débarcadère a vibré au rythme des Joyaux de Bourbon, un événement grandiose organisé par Sabeykarathy Création pour fêter les 25 ans de l’association. Dès les premières heures de l’après-midi, les habitants de Saint-Paul et des environs se sont rassemblés pour célébrer la culture et l’art local dans une ambiance festive et conviviale.

L’événement a débuté avec une série de spectacles de danse et de musique, mettant en lumière la richesse et la diversité des talents réunionnais. Des groupes de danses traditionnelles ont enchaîné les performances, mêlant modernité et héritage culturel, sous les applaudissements enthousiastes du public. D’autres créateurs réunionnais ont pu montrer tous leurs talents sur scène en présentant leurs dernières collections.

L’un des moments forts d’après-midi a été le défilé de mode, qui a su captiver l’attention de tous par sa créativité et son élégance. Juste avant le début de ce spectacle haut en couleur, Mme Suzelle Boucher, élue de la ville de Saint-Paul déléguée aux affaires culturelles, a pris la parole pour saluer l’initiative de SabeyKarathy. Dans son discours, elle a souligné l’importance de soutenir et de promouvoir les talents locaux, tout en remerciant les organisateurs pour leur dévouement et leur passion.

Le plateau artistique, quant à lui, a rassemblé plusieurs artistes locaux, chacun apportant sa touche unique à cette journée déjà mémorable

Les Joyaux de Bourbon ont été plus qu’un simple événement : ils ont été une véritable célébration de l’identité réunionnaise. L’association SabeyKarathy a une fois de plus démontré son savoir-faire en matière d’organisation d’événements culturels, et tous attendent avec impatience la prochaine édition.

En attendant, la ville de Saint-Paul continue de vibrer au rythme de ses artistes, fière de promouvoir et de soutenir ceux qui font vivre la culture et l’art sur notre belle île de la Réunion.