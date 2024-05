Saint-Paul dynamise son territoire !

La Ville de Saint-Paul renforce la dynamique en faveur de l’animation de la vie sociale grâce un soutien renforcé à ses quatre Espaces dédiés et au premier Centre Social de Grande Fontaine, en cours de création.

Un Comité de Pilotage (COPIL) se tient ce vendredi 24 mai 2024 à Grande Fontaine en présence des partenaires* et de l’administration. La Municipalité souligne la volonté de soutenir les structures existantes et de développer de nouvelles initiatives pour agir au plus près de la population et renforcer la démocratie participative au sein des quartiers.

Ce rendez-vous permet ainsi d’identifier collectivement les pistes et les perspectives d’amélioration. Saint-Paul a l’ambition de construire une Ville accessible et accueillante qui place la solidarité au cœur de son action quotidienne.

La Conseillère municipale déléguée à l’insertion sociale et à l’égalité des droits et à la lutte contre l’illettrisme, Patricia VALLON-HOARAU-CROSSON, et la Conseillère municipale déléguée à la politique de la ville, à l’insertion par l’économie sociale et solidaire, Denise DELAVANNE, réaffirment cet engagement, en présence des Adjointes, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER et Hélène ROUGEAU.

Les piliers de la stratégie de Saint-Paul

Soutenir les structures existantes : Renforcer les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale (EVS) pour qu’ils continuent d’agir au plus près de la population.

: Renforcer les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale (EVS) pour qu’ils continuent d’agir au plus près de la population. Développer de nouvelles structures : Répondre aux besoins croissants de la population en créant de nouveaux lieux de convivialité et d’entraide.

: Répondre aux besoins croissants de la population en créant de nouveaux lieux de convivialité et d’entraide. Favoriser l’engagement citoyen : Encourager la participation des habitants pour construire un avenir commun basé sur la solidarité et le vivre-ensemble.

Le pouvoir d’agir des habitants est une spécificité des structures de l’animation de la vie sociale. L’attente de la population pour disposer de lieux dédiés au lien social plaide en faveur du développement des « Centres Sociaux » et « Espaces de Vie Sociale ».

Centre Social de Grande Fontaine : une demande des habitants

Actuellement, Saint-Paul compte quatre EVS dynamiques : l’Association de développement de La Saline, Les Tamarins de l’Ouest à Plateau Caillou, Explor’Loisirs au Guillaume, et KAZ MARON dans le secteur d’Eucalyptus à La Saline. Ces structures sont les piliers de nos Bassins de vie, soutenant plus de 21 000 personnes en 2022.

Les Centres Sociaux et EVS sont des lieux-ressources essentiels, proposant des services éducatifs et sociaux pour les habitants de tous âges.

Services éducatifs et sociaux pour tous

C’est pourquoi la Ville travaille notamment sur l’ouverture du premier Centre Social de Grande Fontaine. C’est un projet en cours de concrétisation suite à la demande exprimée par le Conseil des Habitants de Saint-Paul Centre.

De plus, dans le cadre du renouvellement de la Convention Territoriale Globale de services aux familles (CTG) pour la période 2023-2027, la Ville s’est engagée à développer 28 actions-socles réparties en 7 thématiques. Parmi celles-ci, en réponse à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, figure l’animation de la vie sociale.

*Mikael GUEZELOT, Délégué du Préfet sous-préfecture de Saint-Paul, Émilie BRAJON, Sous Directrice de la Direction des Territoires de la Caisse d’Allocations Familiales, Gérard PHILIPPE, Responsable développement territorial Sud/Ouest de la CAF