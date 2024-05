Forum de l’Apprentissage à Saint-Paul : un tremplin vers l’avenir

Ce mardi 21 mai, la salle polyvalente de l’Etang à Saint-Paul a accueilli la première édition du Forum de l’Apprentissage, organisé par la mairie. De 8h à 16h, plus d’une centaine de jeunes candidats ont découvert 21 postes à pourvoir dans des domaines variés : administration, bâtiment, travaux publics, commande publique et communication. Ces postes sont financés par le CNFPT et répondent à des besoins spécifiques.

Un parcours de sélection avait été préalablement mis en place : les candidatures spontanées ont été privilégiées, avec une présélection réalisée lors du forum. En partenariat avec France Travail, la Mission Intercommunale Ouest, Cap Emploi et l’Alefpa, les candidats retenus passeront un entretien final pour valider les 21 apprentis de 2024. De plus, un programme d’immersion de un à deux jours et une formation préalable assureront leur intégration.

Destiné aux moins de 30 ans, sauf pour les titulaires de RQTH (reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés), ce forum s’inscrit dans une convention avec le FIFPH, réaffirmant l’engagement de la mairie envers l’inclusion et l’emploi.

Madame Vaitilingom, Responsable du service Parcours et Compétences et Madame Cécile Lagarde, Responsable d’équipe France Travail Savannah ont coordonné ce projet avec le soutien de divers partenaires. Le Forum de l’Apprentissage de Saint-Paul se positionne comme un tremplin vers l’avenir pour de nombreux jeunes en quête d’opportunités professionnelles, tout en répondant aux besoins en compétences de la mairie.