Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, a eu l’honneur de fêter les 101 ans de Marie Thérèse CARRON ce mardi 21 mai 2024.

Un grand bravo à cette personnalité emblématique du quartier pour son magnifique anniversaire célébré comme il se doit. La famille de la Saint-Pauloise s’est réuni pour l’occasion et a accueilli l’adjointe Marie-Annick FLORIANT et l’élue Denise DELAVANNE.

Toute vêtue de rose, elle a su animer sa journée en chantant des chansons pour le plus grand bonheur de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Avec l’aide de son déambulateur elle a pu emmener l’adjointe et l’élue dans sa chambre pour leur montrer des photos de sa famille ainsi que les photos prises l’année dernière avec les élues à son 100ième anniversaire.

En cette journée pleine d’émotions, elle revient sur sa vie. Après la mort de son mari, Marie Thérèse a du élever ses trois enfants seule. Elle a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, elle a été couturière et aide-ménagère. Elle est maintenant un exemple de courage pour toute sa famille.

Dotée d’un grand sens de l’humour, elle fait preuve d’une bonne vivacité d’esprit. Même après 101 printemps, Marie Thérèse CARRON continue de croquer la vie à pleine dents. Nous lui souhaitons tous un bon anniversaire !