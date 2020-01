A la Une . [JTWC] 94S: bulletin d'alerte de formation cyclonique dans les 24heures loin au Nord-Est de Rodrigues

Cliquez sur l'image pour l'animer. Heure indiquée en temps universel(Mascareignes - 4). 94S qui s'organise loin au Nord Nord-Est de Rodrigues.



➡️ A 10heures 94S était positionné à 840km au Nord Nord-Est de Rodrigues en déplacement Sud Sud-Est à 18km/h.

L'intensité est estimée au stade de perturbation tropicale.



➡️ Le système évolue actuellement dans un environnement favorable mais les modèles dans leur majorité ne lui prédisent qu'une intensification relativement limitée. Ils s'accordent aussi sur un déplacement Sud Sud-Est à distance des Mascareignes.

Si ce système vient à atteindre le stade de tempête tropicale modérée il pourrait être baptisé DIANE par la météo mauricienne qui baptise les tempêtes à l'Est de 55°Est alors que Madagascar le fait pour la zone à l'Ouest de 55°E. Les deux services le font en concertation avec le Centre spécialisé cyclone de la Réunion.



➡️ Enfin si ce système atteint l'intensité estimée de dépression tropicale il sera numéroté TC 09S par la Navy US(JTWC). Il s'agirait alors du 9è système de la saison cyclonique 2019/2020 sur l'Hémisphère Sud.





Le système est analysé en perturbation tropicale à 840km au Nord Nord-Est de Rodrigues. Il pourrait atteindre le stade de dépression tropicale dans les prochaines 24h.



Les modèles s'accordent pour le moment sur une trajectoire à distance des Mascareignes et sur un potentiel d'intensifcation relativement limité.







