Il a fait bien frais à la Réunion, records pour ce mois d'avril



Températures minimales sous abri pour la nuit de mardi à mercredi. Les relevés ci-dessous sont les plus bas du mois et correspondent parfois à des valeurs d'une nuit fraîche de plein hiver austral. Stations de MétéoR Océan Indien et Méréo France.

a été la plus fraîche ( froide en haute altitude) de ce premier épisode hivernal alors que nous ne sommes à peine qu'au début de la saison de transition avant l'hiver austral...



Stations de MétéoR Océan Indien et Météo France.



Températures en degrés Celsius.



ROUTE FORESTIERE DES TAMARINS 3.6

PITON MAIDO: 5.4

BELLECOMBE 5.6

BOURG MURAT 8.0

LA NOUVELLE 8.3

NOTRE DAME DE LA PAIX 8.4

CILAOS 9.8

PETITE FRANCE 9.9

MAKES 12.4

PLAINE DES PALMISTES 12.9

TAN ROUGE 15.9

LA CRETE 16.2

TROIS MARES 16.4

LA CRETE 16.6

ESPERANCE LES HAUTS 16.8

ETANG SALE LES HAUTS: 16.7

SAINT LEU/ENTRE DEUX 18.2

PITON SAINT LEU 18.5

LA MONTAGNE/BRISES 18.6

RAVINE A MALHEUR 18.6

PIERREFONDS 19.8



La Route Forestière des Tamarins. Un petit endroit paradisiaque.