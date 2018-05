Hommage de la SCSD à Odette Roche

Odette Roche (Née Macé) avait une maison sur la route de la Montagne, un vrai bijou que son jardin créole avec des fleurs par milliers (jardin de Cendrillon).Elle était à l'initiative des Floralies de Saint-Denis et de l'Océan Indien on la dénommait affectueusement "Madame Rose". Elle participe activement à la restauration du Jardin de l’Etat en 1971.Passionnée des fleurs de La Réunion elle fut l'une des principales actrice du développement de cette activité florale toujours dans l'esprit du partage,du don. C'est une grande réunionnaise et dyonisienne qui nous quitte.Sa biographie est disponible ici : laterreestunjardin.com