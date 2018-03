Dumazile : La préfecture lève la pré-alerte cyclonique, les établissements scolaires restent fermés

Le préfet de la Réunion a décidé de lever la pré-alerte cyclonique à 18 heures ce lundi. Les vigilances fortes pluies, forte houle et vents forts sont toutefois maintenues. Le passage du phénomène météorologique continuera de dégrader fortement le temps jusqu'à demain matin 6h. Dans la journée de mardi, la pluie continuera de tomber avec une baisse d'intensité progressive.



Les conditions de circulation devraient rester encore compliquées mardi sur l'ensemble du réseau routier de l'île. La route du Littoral et la route de la Montagne restent fermées. Cependant, une inspection est actuellement en cours sur la route du Littoral afin de déterminer d'une possible réouverture, demain après-midi au plus tôt, en mode basculé sur les voies coté mer.



Le cyclone tropical Dumazile poursuit sa trajectoire en s’éloignant de La Réunion. Toutefois, au regard des conditions météorologiques, des difficultés de circulation et de la nécessité de procéder à un état des lieux exhaustif des dégâts susceptibles d’avoir affectés les établissements scolaires, le préfet de La Réunion a décidé que l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de La Réunion (crèches, écoles, collèges, lycées) resteront fermés le mardi 6 mars 2018. L'université sera également fermée demain.



L’interdiction de circulation des véhicules de transports scolaires est maintenue sur l’ensemble du réseau routier du département de La Réunion pour la journée du 6 mars 2018.