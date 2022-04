A la Une . Contrôles routiers : 10 véhicules finissent le week end en fourrière

Voici le bilan des forces de l'ordre à l'issue de ce week end du 22 au 24 avril. Par LG - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 19:00

Zone Gendarmerie :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière en appui des compagnies de gendarmerie ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



nombre de services réalisés : 16

nombre d'infractions : 61

nombre de rétentions de permis : 11

nombre d’alcoolémie : 9

nombre de conduite sous stupéfiants : 4

nombre d’immobilisations fourrière: 18 dont 10 en fourrière

nombre de défaut d'assurance : 4

nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 1

nombre d'excès de vitesse : 1 interception

nombre de non port ceinture : 11

nombre d’usage téléphone / distracteurs : 8

nombre non respect priorité : 11

nombre défaut contrôle technique : 5

nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 1

nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 6

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end et permettant de relever 53 infractions dont 05 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04

- défaut d'assurance : 02

- défaut de permis de conduire : 00

- refus d'obtempérer : 00



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 47 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 02

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 05

- défaut de contrôle technique : 01

- autres : 38