3 cas récents confirmés de Variole du singe à La Réunion

Communiqué de l’ARS

3 cas d’infection par le virus Monkeypox (variole du singe) ont été confirmés ces 2 dernières semaines à La Réunion.

Une enquête épidémiologique a été mise en œuvre. Les patients et leurs contacts ont été pris en charge et ont reçu les informations sur la conduite à tenir : encouragement à se faire vacciner dans les plus brefs délais, surveillance de toute apparition de symptômes évocateurs.

Comment se transmet la maladie et quels sont les symptômes ?

La transmission interhumaine se produit à l’occasion d’un contact prolongé en face à face par des gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec une personne infectée, à travers les fluides corporels, les lésions cutanées ou les muqueuses internes comme la bouche, ainsi que de manière indirecte par des objets que le malade a contaminés, comme des vêtements ou du linge de lit.

Les premiers symptômes surviennent après une période d’incubation comprise entre 5 et 21 jours. L’infection peut débuter par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la gêne à la déglutition, une asthénie et des ganglions au niveau du cou et du haut de la cuisse, des éruptions cutanées.

La personne est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées. La période d’isolement recommandée est de 3 semaines, afin d’éviter toute contamination de l’entourage. Certaines personnes sont susceptibles de développer des formes graves notamment les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les jeunes enfants.

Que faire en cas de symptômes ?

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Il est recommandé de s’isoler en attendant un avis médical, et d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes.

La vaccination contre le Monkeypox est gratuite pour les publics concernés

La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise de proposer la vaccination préventive contre l’infection à virus Monkey Pox aux groupes exposés, et pas seulement aux sujets contacts.

Trois centres de vaccination sont accessibles sur l’île, sur rendez-vous :

CEGIDD Nord-Est:

CHU Félix Guyon Allée des Topazes, Saint-Denis

Tél : 02 62 90 55 69

CEGIDD Ouest:

29 rue Labourdonnais, Saint-Paul (ex-locaux IRM de l’ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin)

Tél : 02 62 74 23 80

CEGIDD Sud:

CHU Sud, Pavillon 3

Tél: 02 62 35 96 30

Pour toute question sur la vaccination, consultez votre médecin traitant ou contacter le O 801 90 80 69

(ou se référer au site internet www.monkevpox-info-service.fr)