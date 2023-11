25.000 étudiants à La Réunion et des besoins en logement encore à identifier

L'Adil et la Région vont plancher sur un Observatoire territorial du logement étudiant (OTLE) afin de mieux cibler les besoins des 25.000 étudiants de l'île.

Les chiffres sont fournis par le ministère de l’Enseignement supérieur et livrés par l’Agence départementale d’information sur le logement (Adil) : La Réunion compte désormais 14.849 étudiantes et 10.173 étudiants, soit une population totale 25.022 personnes.

De jeunes adultes (mais pas que) qui résident parfois loin de leur site d’enseignement et qui cherchent à se loger, à un tarif abordable qui plus est. Le syndicat étudiant Unef a tiré la sonnette d’alarme sur ce point, assurant que 45% des étudiants vivaient encore chez leurs parents, le plus souvent parce qu’ils ne trouvaient pas à se loger.

Selon le chargé d’études de l’Adil Pierre Rigaux, auteur d’une intervention sur le sujet lors d’un colloque sur le logement qui s’est tenu cette semaine au Moca à Montgaillard, le nombre d’étudiants est en constante hausse d’année en année, avec une forte majorité (71%) concentrée sur les sites de l’Université de La Réunion à Saint-Denis, au Tampon et à Saint-Pierre. Mais les informations à leur disposition pour trouver à se loger restent parcellaires et pas forcément centralisées.





La Région veut contribuer au projet

« On a la volonté de rassembler tous les acteurs intéressés par cette question et de mettre en place un Observatoire territorial du logement étudiant », complète pour l’Adil Mélodie Lherminez. « C’est une méthodologie à l’image de l’observatoire des loyers privés, mais qui s’intéresse a des indicateurs spécifiques au logement étudiant à La Réunion. Faire un état des lieux nous permettrait de réfléchir à comment répondre à ces besoins, savoir où il faut développer de l’offre dédiée, peut-être avec des petites typologies, avec des loyers qui permettraient aux étudiants d’y accéder. Nous comptons interroger aussi directement les étudiants sur leurs besoins. »

Présente dans la salle de conférence du Moca, la Région a fait savoir qu’elle avait déjà échangé sur le sujet avec l’Adil. Et qu’une cartographie recensant l’offre de post-formation et celle des logements sociaux et privés proches était en cours de réalisation. La collectivité a aussi indiqué qu’elle souhaitait contribuer au projet d’Observatoire territorial du logement étudiant.