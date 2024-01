2024 : Qui mettra de l’ordre et de l’amour ???

Sur cette Terre, il n’y a pas que de riches voleurs et de pauvres paresseux mais il y en a. Et alors ? A tort ou à raison, il y a des agressifs, des assassins, des destructeurs, des égoïstes, des empoisonneurs, des manipulateurs, des méchants, des menteurs, des perfides, des prétentieux, des pilleurs, des violents, etc. Et vous, vous n’auriez jamais dérapé sous l’injustice, les pressions ou les tensions du Monde ? (1) Alors, comment mettre un peu plus d’ordre et de douceur dans la tribu humaine ? Quelle est l’origine de nos déséquilibres, de nos difficultés, de nos ennuis, de notre mal-être ? OK, nous avons tout essayé ou presque. Et rien n’a fonctionné.

Tous les jours, la destruction et la mort frappe à notre porte ou s’étale sur nos écrans devant nos yeux ébahis ou indifférents. Nous avons voté pour la gauche, le centre ou la droite, sans résultats notables. Nous avons même inventé l’écologie, la science couronnant tous les savoirs (2) et, là aussi les résultats se font toujours attendre. Le Monde des humains est ainsi fait que les vérités sont cachées, que la manipulation et le mensonge prolifèrent, que l’honnêteté se fait de plus en plus rare. On appelle cela, quelquefois, le « politiquement correct » ! Le Monde était en mille morceaux, le monde des humains est aujourd’hui coupé en deux. Chez les animaux et les plantes, ce n’est pas le cas. Certains appellent cela, les grands équilibres de la Nature et de la Vie. C’est probablement la raison pour laquelle certains humains refusent d’appartenir au monde animal. Il y a longtemps que les petits combats entre tribus ne les intéressent plus.

Puisque le Hasard, la Nécessité ou Dieu, leur a donné la capacité de comprendre le global, allons-y de bon cœur, exploitons, dominons, maîtrisons la Terre entière. Tout le Monde n’a pas suivi. Résultat des courses, on se retrouve aujourd’hui avec une humanité coupée en deux : Le Nord-Ouest dominateur d’un côté, Le Sud-Est dominé (mais plus pour longtemps, semble-t ‘il), de l’autre. Ce qui est amusant (la Nature est pleine de surprises), c’est qu’aujourd’hui les dominés jouent quasiment à arme égale avec les dominants. Ils sont aujourd’hui capables, tous les deux de détruire l’autre. Ce qui est encore plus amusant (si l’on peut dire), c’est que cette destruction toucherait automatiquement l’agresseur. Donc, pas de bombes nucléaires. On continue de jouer un peu partout, à la guerre des tribus … jusqu’à ce que mort s’en suive ? Les dominés ne rigolent pas, car ils savent. Mais ils ne lâchent rien, en espérant faire comprendre à l’autre, l’absurdité de son combat. On le sait, cette guerre des nerfs n’est pas gagnée car le feu couve ou est entretenu. Ce n’est pas pour rien que les religions qui prêchent depuis des siècles, sans trop de résultats non plus, l’amour, la charité, la compassion, la générosité, la tolérance, etc. ont inventé l’Enfer ! Mon Dieu, dites-moi pourquoi les humains sont des pompiers pyromanes ? Et pourquoi a-t-on brûlé Jeanne d’Arc ? Ne serait-il pas temps de regarder tout cela en face et de se parler ? Ne serait-il pas temps de sonner la fin des combats et des crimes ? Il est temps, me semble-t-il de se comporter en homme censé, juste, prévoyant, responsable, sérieux et tolérant.

François-Michel MAUGIS

Les riches eux-mêmes ne sont à l’abri, ni des pires défauts ni des pires malheurs :

Pour faire concurrence à son oncle Edouard II, roi d’Angleterre, le comte de Lancaster, le noble le plus riche d’Angleterre, construisit l’immense château de Dunstanburgh en 1313. Impliqué par la suite dans la rébellion des barons contre le roi, il fut exécuté. Ref : Dunstanburgh Castle in Northumberland – Recherche (bing.com)

Définition de l’écologie par Barrington MOORE (1883 – 1966), Président de la Société Américaine d’Ecologie et membre du Musée Américain d’histoire Naturelle. Ref : https://fr.wiki5.ru/wiki/Barrington_Moore_Sr.