CAFECO 229 : "Le Scénario NégaWatt"

Après l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 puis l’Accord de Paris sur le climat signé en 2016, la France est désormais engagée dans la transition énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique. Si l’action reste largement insuffisante et rencontre encore de nombreuses résistances, suivez mon regard qui se dirige vers Washington, elle peut en revanche s’appuyer sur la mobilisation croissante d’acteurs de plus en plus nombreux de la société



C’est dans ce contexte que s’inscrit, cinq ans après le précédent, le nouveau scénario de l’Association NégaWatt, qui confirme que le « 100 % renouvelables » est possible dès 2050.



Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, le scénario NégaWatt 2017-2050 est un exercice riche et complexe. La synthèse que nous vous présentons ce soir ne saurait faire le tour des questions qui se posent déjà et ne manqueront pas de se poser à l’avenir.

Elle en présente toutefois l’essentiel, depuis les points forts de ce nouveau scénario jusqu’aux impacts environnementaux et socio-économiques, en passant par sa méthodologie et l’explication de son contenu sur la demande et l’offre d’énergie.



AID vous présente ce soir ce scénario en diaporama très explicite. Le seul candidat aux Présidentielles à le soutenir était Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre de la planification écologique. Ce scénario est tout à fait applicable, à quelques nuances près, notamment dans le bâti, à La Réunion.





