Younouss Omarjee pressenti pour obtenir une vice-présidence au Parlement européen

Le député LFI réélu récemment pourrait obtenir un siège de vice-président du Parlement européen. C'est son groupe qui l'a désigné comme possible candidat à ce poste.

L’eurodéputé Younouss Omarjee, réélu lors des dernières élections européennes, pourrait occuper l’une des 17 vice-présidences du Parlement européen, d’après nos confrères du média La Lettre. La délégation française, qui est désormais la plus importante du groupe The Left avec ses neuf sièges, a désigné le député ultramarin pour ce poste, en reconnaissance de son premier mandat notable en tant que président de la commission du développement régional (REGI).

Au sein du bureau du Parlement, Younouss Omarjee pourrait être chargé de superviser le dossier crucial de la politique de cohésion de l’Union européenne. Ce dossier englobe la gestion de milliards d’euros alloués au développement régional. Nathalie Loiseau, appartenant à Renew Europe, est également pressentie pour devenir vice-présidente. Ces postes sont stratégiques pour l’influence française à Bruxelles, car le bureau du Parlement joue un rôle clé dans la détermination de l’ordre du jour des textes débattus en séance plénière.

La présidence de la commission REGI, où Younouss Omarjee continuera à siéger, fait actuellement l’objet de négociations intenses entre les groupes politiques du Parlement. Parmi les favoris pour ce poste, on retrouve Elio Di Rupo, ancien Premier ministre belge, membre de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), et ministre-président de la Wallonie.