Visite de Yaël Braun-Pivet : « Je regrette que le thème de la vie chère ne soit pas abordé »

Le communiqué :

C’est un évènement incontestable que la visite de la Présidente de l’Assemblée Nationale dans notre ile pendant 3 jours. Elle pourra ainsi prendre la mesure des difficultés des Réunionnais dans les différents domaines.

Si je note avec satisfaction qu’elle visitera les 7 circonscriptions de La Réunion, je regrette que le thème de la vie chère ne soit pas abordé. Lors de la préparation de son voyage, j’avais pourtant proposé à son cabinet une immersion dans une famille da ma circonscription afin qu’elle puisse se rendre compte de la vie de tous les jours de ces personnes. Ça n’a pas été retenu, c’est dommage.

Je ne participerai pas au diner républicain organisé en préfecture ce lundi soir. Ça toujours été ma position. Une question de principe. On ne peut pas boustifailler avec l’argent de ceux qui n’ont rien.

En revanche, je serai présent à la séquence de la prévention des risques naturels à Salazie ce mercredi. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mon groupe à l’Assemblée Nationale, LFI-NUPES, est d’ailleurs à l’origine de la création d’une commission d’enquête sur la gestion par l’Etat des risques naturels majeurs dans les territoires d’Outre-Mer. Une proposition qui a été adoptée à une large majorité à l’Assemblée Nationale le 30 novembre de l’année dernière lors de notre niche parlementaire.

A ce sujet, je dénonce une fois de plus le jeu d’alliance malsaine entre les députés macronistes, Les Républicains et ceux du Rassemblement National. Ils se sont en effet entendus, conspirés pour nous évincer de cette commission. Aucun membre de LFI et aucun député de La Réunion ne fait partie du bureau. Ça devient maintenant une habitude pour ces 3 groupes après la loi honteuse sur l’immigration.

Car, il apparaissait logique que ce soit mon collègue Jean Philippe NILOR, porteur de la proposition, qui prenne la présidence ou devienne rapporteur de cette commission. Mais par cette union contre nature, c’est un député les républicains qui a hérité de la présidence, un député macroniste comme rapporteur et un député du RN comme secrétaire. Plus grave et en définitive, ce sont majoritairement des députés de l’Hexagone qui vont mener l’enquête en Outre-Mer.

Je rappelle que l’objectif de cette commission d’enquête est de faire un état des moyens dans la gestion de ces catastrophes naturelles que ce soit par l’Etat, les assurances et les collectivités.

En nous excluant, nous les auteurs de la création de cette commission d’enquête, ceux qui ont fomenté cette stratégie nuisible ont-ils l’intention de cacher la vérité ?

Quoiqu’il en soit, je souhaite que la Présidente de l’Assemblée Nationale comprendra, à travers ses différentes visites sur le terrain, les demandes que nous parlementaires de La Réunion relayons au sein des commissions et dans hémicycle. Que nous ne faisons pas de l’obstruction mais que nous sommes force de proposition au nom des Réunionnais.

Jean Hugues RATENON Député de La Réunion