Vidéo – Une majestueuse Raie Aigle observée près de l’Hermitage

Le communiqué :

Alors que nous recherchions des tortues qui semblent avoir déserté le spot, nous avons croisé la trajectoire d’une raie aigle …

C’était à proximité du restaurant la varangue du lagon, dans le lagon de l’Hermitage, au sud de la passe, jeudi 19 octobre, vers 14 h 50, ciel couvert, pas de vent, pas de courant …

À La Réunion, 10 espèces de raies sont présentes, dont la raie aigle, Aetobatus ocellatus.

Également appelée raie léopard, elle est reconnaissable par ses deux grandes ailes pointues, son dos gris-noir constellé de petites taches blanches et son long museau plat et arrondi rappelant un bec de canard. Elle possède six harpons venimeux défensifs à la base de sa queue.

La plupart du temps en train de planer dans le courant, la raie aigle creuse parfois le sable à la recherche de sa nourriture : de petits crustacés, mollusques, ou échinodermes. Sa bouche aplatie et ses organes sensoriels performants lui permettent de débusquer ses proies et ses puissantes dents broyeuses de casser leurs coquilles si besoin.

La raie aigle est capable de très fortes accélérations ce qui lui permet d’échapper à la plupart de ses prédateurs tel que le grand requin marteau. Probablement pour se déparasiter, il est possible d’observer les raies aigle bondir hors de l’eau.

Depuis 2015, cette espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge mondiale de l’UCIN et sa population tend à diminuer.