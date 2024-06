Vers une Réunion plus verte : L’ADEME lance un appel à projets pour des mobilités douces

L’ADEME (Agence de la Transition Écologique) est un opérateur de l’Etat, engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et la dégradation des ressources. Depuis plus de 30 ans, elle accompagne les entreprises, les collectivités et le grand public vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et plus harmonieuse. Parmi ses nombreuses missions, l'ADEME joue un rôle clé dans le développement des mobilités douces.

A la Réunion, l’utilisation massive de la voiture accélère le réchauffement climatique, impacte notre santé et rend les déplacements compliqués à cause des embouteillages. C’est pourquoi l’ADEME apporte un soutien technique et financier aux collectivités et aux entreprises réunionnaises avec pour objectif le déploiement de la mobilité douce sur le territoire.

Avez-vous entendu parlé de l’AAP « Services de mobilités douces » ?

C’est un outil développé spécialement pour la Réunion et Mayotte dont l’objectif est de permettre aux salariés des entreprises publiques ou privées du territoire de tester des modes de déplacements doux pour leurs trajets domicile – travail. VAE, trottinettes, scooters électriques, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Les projets déposés doivent être pensés comme des services « clés en main », incluant la maintenance, la réparation, la recharge s’il s’agit de mobilité électrique ou encore le stationnement sécurisé.

Afin de favoriser l’adhésion des salariés à ce nouveau service, une animation pourra être proposée en interne parallèlement au déploiement du service, pour sensibiliser, animer et communiquer sur le service mis en place.

Canal +, lauréat de l’édition 2023

Canal +, fortement impliqué envers les enjeux environnementaux et sociaux, a choisi d’ores et déjà de s’engager dans ce projet, épaulé par l’ADEME financièrement et opérationnellement. La qualité du contact avec l’équipe ADEME Réunion a été déterminante pour leur candidature. La disponibilité et l’esprit facilitateur de leur interlocuteur ont grandement aidé à monter le dossier, rendant le processus fluide. La mise en place du service de mobilité a débuté fin avril, avec les premiers usages et un challenge « Mai Vélo ». Les salariés peuvent désormais réserver un vélo pour leurs trajets domicile-travail au mois, et certains l’utilisent même le midi pour aller chercher leur déjeuner, démontrant ainsi l’impact positif de cette initiative sur leurs habitudes de mobilité.

