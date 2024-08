Une quinzaine de chauffeurs de bus de la STOI en grève devant la Région

À l'appel de la CGTR, une quinzaine de chauffeurs de bus de la STOI, en charge notamment du réseau Car jaune, sont en grève depuis lundi. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de sécurité.

En grève depuis lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail, les chauffeurs de la STOI, en charge du réseau Car jaune, ont planté ce matin leur piquet de grève devant la Région.

« Nous sommes là pour revendiquer nos droits au sein de cette société », explique Jean-Marc Maillot, chauffeur de bus au sein de la STOI depuis 20 ans. Au Smic depuis 20 ans, il n’a pas bénéficié d’augmentation de salaire.

« C’est de l’argent public »

C’est justement une demande des grévistes soutenus par la CGTR Transports. Ils réclament le paiement de toutes les heures travaillées, des primes, l’ancienneté, un 13e mois, mais également plus de sécurité pour les chauffeurs et les voyageurs des lignes Car jaune.

Les grévistes sont reçus par les services de la Région pour avoir des éclaircissements sur les conditions d’attribution des marchés Car jaune. « Nous voulons que la Région nous dise ce que l’on a droit en tant que chauffeur. C’est de l’argent public », poursuit Jean-Marc Maillot.

Pour le moment, la grève n’occasionne pas de perturbations sur les réseaux Car jaune et scolaires.

(Photo et vidéo Alexandre Robert)

La Région s’exprime dans un communiqué suite à la réunion avec les syndicats :

Une délégation de salariés grévistes de l’entreprise STOI, accompagnée du délégué transport voyageurs de la CGTR, a été reçue ce jour à l’hôtel de Région par Patrice Boulevart, vicePrésident du Conseil régional délégué aux transports et Fabrice Hoarau, conseiller régional et président de la commission transports, déplacements et travaux.

Durant cet échange de près de deux heures, ces salariés ont pu exposer les difficultés rencontrées plus particulièrement par les chauffeurs de bus au sein de l’entreprise : absence de dialogue social, non-respect des réglementations en terme d’horaires, détérioration des conditions de travail, vieillissement de la flotte, problématiques de sécurité…

Naturellement sensible à ces préoccupations, la Région a indiqué qu’elle mobilisera tous les moyens dont elle dispose pour faire entendre ces attentes légitimes dans le cadre de la Délégation de Service Public du réseau Car Jaune actuellement en vigueur, et celle à venir.

Pour ce qui concerne les revendications salariales, la Région Réunion a réaffirmé son soutien à la démarche engagée pour la mise en œuvre d’une convention collective « Transports » permettant de garantir aux salariés une juste rémunération et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle demande que les entreprises membres du groupement de la DSP Car Jaune, en particulier la STOI, soient respectueuses du dialogue social et de toute la réglementation propre à ce secteur.

Concernant la flotte des véhicules, la Région confirme que celle-ci a fait l’objet d’un renforcement pour répondre aux besoins des usagers. Elle sera quasi entièrement renouvelée dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public en 2025, avec une qualité de prestations et un confort améliorés, tant pour les conducteurs que pour les usagers.

Enfin, le renforcement de la sécurité des chauffeurs et des passagers est une préoccupation majeure de la Région. La présence d’accompagnateurs, déjà importante sur les réseaux, sera complétée par un équipement systématique en vidéo-surveillance de tous les véhicules.

Une politique des transports à la hauteur des enjeux, aussi bien économiques que sociaux, exige que chacun des acteurs, publics et privés, assume pleinement ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives.