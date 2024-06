Une mosaïque de tendances des votes dans les Outre-mer

Les premiers résultats sont tombés pour la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie Française. Les territoires ultramarins, à l'instar de la métropole enregistrent une hausse notable de la participation pour ce premier tour des législatives. Les dynamiques politiques qui se dégagent reflètent des problématiques propres à chaque territoire. A noter une émergence de l'extrême droite en Guadeloupe et Martinique.

Nouvelle-Calédonie : un contexte de crise

En Nouvelle-Calédonie, région actuellement en proie à des troubles sociaux qui ont déjà coûté la vie à neuf personnes, le taux de participation a remarquablement augmenté, atteignant 60,02%, contre seulement 32,51% lors des précédentes législatives en 2022. Malgré les tensions, le scrutin s’est globalement déroulé sans incident, à l’exception de Houaïlou où des perturbations ont été notées. Nicolas Metzdorf, défenseur du statu quo et rapporteur du controversé projet de loi sur le dégel du corps électoral, a pris la tête dans la première circonscription. Il sera opposé au second tour à Omayra Naisseline, figure indépendantiste.

Polynésie Française : autonomistes versus indépendantistes

La Polynésie française a déjà vu l’élection de Moerani Frébault, un candidat autonomiste, qui a remporté la première circonscription avec 54% des voix. Ce succès marque un recul pour les forces indépendantistes. Dans d’autres circonscriptions, la lutte continue, soulignant la préférence des électeurs pour les candidats autonomistes face aux indépendantistes.

Guadeloupe et Martinique : stabilité et surprises

En Guadeloupe et en Martinique, les députés sortants ont généralement bien résisté, bien que l’extrême droite ait fait des avancées notables, se qualifiant pour le second tour dans plusieurs circonscriptions. En Martinique, le député Jean-Philippe Nilor a dominé mais doit néanmoins se soumettre à un second tour, une situation inhabituelle dans cette région.

Guyane : dominance du Nouveau Front Populaire

En Guyane, les députés sortants du Nouveau Front Populaire, Jean-Victor Castor et Davy Rimane, ont largement dominé, capturant respectivement 62,78% et 60,21% des voix. Ils devront cependant affronter des candidats sans étiquette au second tour.