Un préavis de grève des salariés de l’Association Saint-François d’Assise

Le préavis de grève :

Nous vous informons que le syndicat CGTR Santé et action sociale ASFA et CFDT Santé Sociaux ASFA dépose un préavis de grève pour le Mardi 05 MARS 2024, sous réserve d’une solution satisfaisante aux revendications demandées.

Pour les salariés soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent sur les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les salariés en amont et en aval de cette journée.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble du personnel médical et non médical relevant de l’ensemble des établissements de l’ASFA.

Nous demandons l’ouverture de véritable négociation sur les revendications suivantes :

Prise en compte des attentes et revendications des personnels et avoir un véritable dialogue social Une négociation loyale sur le nombre et périmètre des établissements distincts à l’ASFA Renouvellement de la prime exceptionnelle PPV (pouvoir d’achat) pour 2024 Prime Ségur / Laforcade de 183 euros nets par mois à tous les oubliés du Ségur

La gratuité des repas pour tous les salariés Augmentation de la part patronale de la mutuelle santé à 10% Prime Remplacement au « pied levé » de 50€ Reconnaitre les situations de souffrance au travail des salariés

Dans l’attente, nous vous demandons de prévenir les chefs de l’établissement visé par cette grève afin d’assurer la sécurité des personnes accueillies.

Nous vous rappelons que seul le préfet peut procéder aux réquisitions du personnel.

Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’expression de nos sentiments distingués

Les Délégués Syndicaux CGTR et CFDT de l’ASFA

M. Gabriel MELADE / Mme Brigitte CHANE-HIME