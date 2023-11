Un père et son fils de 7 ans parcourent le GRR2 pour voir passer la caravane du Grand Raid

Cyril et son fils de 7 ans Gabriel ont effectué la Grande traversée de La Réunion ensemble et ont croisé les concurrents de la Diagonale des fous.

Cyril Grimaldi est un fondu de randonnée et il a transmis le virus à son fils Gabriel âgé de 7 ans. « J’ai amené mon fils sur mon dos sur les quatre sommets de l’île alors qu’il avait deux ans. Beaucoup de monde me demandait comment je m’y prenais, alors j’ai commencé à amener des groupes de parents avec leurs enfants en randonnée un peu partout, en leur apprenant comment bivouaquer en autonomie, pour qu’ils puissent partir en famille et extirper les enfants de devant leur écran », raconte Cyril Grimaldi.

Pendant un an un an, il a préparé son fils à un projet un peu fou : parcourir « scrupuleusement » le sentier GRR2, du départ à la Providence (Saint-Denis) jusqu’à l’arrivée à Basse-Vallée (Saint-Philippe). Soient « 140 km à peu près pour environ 10.000 m de dénivelé positif » détaille le père de famille. Onze jours et dix nuits de « partage et de complicité » avec son fils Gabriel, « qui n’a jamais rechigné » et qu’il fallait souvent retenir pour qu’il attende son papa, lesté d’une vingtaine de kilos dans le sac à dos.

« La Réunion est magnifique »

La maman les a rejoints pour une nuit d’hôtel à Bourg-Murat, les autres nuitées s’effectuant en bivouac ou en gîte. « J’ai préparé ça sur un an, avec mes vacances, pour pouvoir évaluer Gabriel sur de grosses randos, comme le sentier de la Chapelle jusqu’à l’Entre-Deux, ou partir de nuit aussi pour faire des levers de soleil », explique Cyril Grimaldi, qui travaille au CHU de Saint-Denis. « Gabriel est parti avec 5 kg sur le dos : son duvet, son eau, sa frontale, ses affaires de rechange. J’avais une bonne trousse de secours quand même. Et aussi le réchaud, la bouteille de gaz, un accumulateur pour charger le téléphone au cas où… »

La période des vacances d’octobre n’avait pas été cochée au hasard sur le calendrier pour effectuer cette longue randonnée : Cyril et Gabriel avaient en tête de croiser les coureurs du Grand Raid sur leur parcours. Leur rêve a été largement exaucé.

« On a croisé les coureurs à la fin du Coteau Kerveguen, à la pancarte la Mare. On a fait le lever de soleil au dessus des nuages, on a vu tous les premiers passer. J’ai aussi croisé des amis, des collègues de travail sur la Zembrocal aussi », s’enthousiasme Cyril Grimaldi. « Je voudrais remercier tous les traileurs, tous les gens qu’on a pu croiser et simplement dire aux parents qu’il faut faire confiance aux enfants, aller de l’avant, que tout le monde peut le faire, à son niveau bien sûr. Parce que La Réunion est magnifique, c’est une richesse aux mille couleurs. »