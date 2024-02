Tendance générale pour le début de semaine (12-14 février)

Après un week-end qui fut finalement moins humide que prévu et où les cyclogenèses attendues auront fait faux bond, jetons un coup d'œil à ce que pourrait nous réserver ce début de semaine 🌞​🌤️​

Situation générale

De lundi à mercredi, La Réunion va rester sous l’influence d’un anticyclone puissant positionné loin au sud-est des Mascareignes. Celui-ci va maintenir un alizé modéré de secteur est à est-sud-est assez peu humide pour la saison. Certes, quelques pluies venant du large pourraient ponctuellement arroser la façade est ainsi que les pieds du volcan, mais sans que cela ne soit réellement remarquable. Les après-midi, il faudra compter avec le classique développement diurne dans l’intérieur et sur les hauteurs de l’Ouest et du Sud-Ouest, mais là aussi sans ampleur particulière. On peut le dire, #Moisiland semble avoir pris quelques jours de vacances bien mérités…

Activité cyclonique

Cela fait bien une semaine que les modèles de prévision « la po tourne a nou cary sous d’riz » avec une ou plusieurs cyclogenèses envisagées au nord des Mascareignes puis, dans le Canal du Mozambique. Mais, la mayonnaise ne prend pas et, pour l’instant, y fé surtout marchand d’paroles 😒​ A la lumière des éléments disponibles en ce dimanche, le risque de cyclogenèse multiple persiste pour les 5 prochains jours avec toujours 2 à 3 développements envisageables (Cf. image ci-dessous). Mais, selon toute vraisemblance, si une nouvelle tempête tropicale devait voir le jour, ce serait plutôt loin au nord-est de Rodrigues et en fin de semaine.

En tout état de cause, pas d’inquiétude ou d’attention particulière à avoir en début de ce semaine s’agissant de ces hypothétiques phénomènes.