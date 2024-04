Saint-Denis : La réouverture du stade Jean-Ivoula attendue en juin prochain

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, accompagnée de son adjoint aux sports Stéphane Persée et de techniciens, ont convié la presse ce mercredi pour un point d'étape sur les travaux du complexe Jean-Ivoula. Les rénovations du Stade de l'Est, tant le grand que le petit, sont au cœur de ce vaste chantier qui vise à moderniser ces installations emblématiques depuis plus d'un an.

Tous les aspects du complexe ont été revus pour offrir une expérience optimale aux spectateurs, aux artistes et aux sportifs. Des terrains aux tribunes, en passant par l’éclairage et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), chaque détail a été soigneusement remis aux normes.

Le projet s’est déroulé en deux phases. La première phase a été dédiée au renforcement de la structure métallique, au remplacement de la toiture et à l’installation d’une ferme photovoltaïque fournissant de l’électricité à près de 600 foyers, explique Patrick Sambassouredy, DGA chargé à l’hyperproximité et aux chantiers. La phase 2, débutée en 2020, a permis quant à elle d’ajouter des équipements modernes tels que des sanitaires, des locaux supplémentaires et des vestiaires, répondant ainsi aux besoins actuels de l’emblématique enceinte de l’est dionysien.

La livraison du nouveau complexe, représentant un investissement de 10 millions d’euros, est attendue pour début juin. Avec une capacité d’accueil de 12.000 places pour le grand Stade de l’Est (une des plus grandes de l’île) et de 4.600 places pour le petit Stade de l’Est, l’objectif est de pouvoir accueillir à nouveau de grands événements sportifs et culturels. « C’est important pour La Réunion et plus particulièrement pour Saint-Denis », souligne Stéphane Persée, adjoint aux Sports à la mairie du chef-lieu :