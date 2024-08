SODIPARC : Modifications de circulation pour les manifestations du week-end et la semaine prochaine

La SODIPARC informe les usagers du réseau de Transport en Commun CITALIS des modifications de circulation et services prévus en raison de plusieurs manifestations se déroulant ce week-end et la semaine prochaine.

Quatre événements majeurs impacteront le réseau CITALIS. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des ajustements suivants pour planifier vos déplacements.

Marché de Nuit de la Ville de Saint-Denis, samedi 3 août 2024 :

Pour permettre le bon déroulement du Marché de Nuit, à partir de 18h30, les itinéraires des lignes 11, 13, 16 et 19 seront modifiés :

Lignes 11, 13, 19 :

Terminus provisoire : arrêt «Hôtel de Ville» (Rue Pasteur).

Arrêts non desservis : «Victoire» et «Hôtel de Ville – Paris».

Ligne 16 :

Sens ALLER et RETOUR : déviation par le Pont Vinh-San → La Redoute → Petite Ile → Bas de la Rivière.

Arrêts non desservis : «Victoire», «Le Pont», «Hôtel de Ville – Paris».

Navettes et Gratuité des Parkings :

Dès 21h, cinq navettes GRATUITES desservant La Montagne 8ème, Le Brûlé, Saint-François, Montgaillard et La Bretagne seront mises en service. Ces navettes, d’une capacité de 8 places, assureront des rotations toutes les heures jusqu’à minuit, avec un point de ramassage unique à l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis.

En complément, un bus de grande capacité sera mis en place sur le réseau de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de Saint-Denis, reliant gratuitement et aux mêmes horaires l’arrêt Hôtel de Ville au Chaudron et Moufia Flibustiers. Un poteau lumineux sera installé à l’arrêt Hôtel de Ville pour faciliter l’embarquement.

Pour faciliter l’accès au Marché de Nuit, les parkings République, Sainte-Anne, et Petit-Marché seront GRATUITS de 18h00 à minuit. Un total de 585 places sécurisées sera disponible pour les visiteurs.

Grand Prix de Cycliste de la Ville de Saint-Denis, dimanche 4 août 2024

De 7h00 à 17h00, afin de permettre le bon déroulement du Grand Prix de Cycliste de Saint-Denis – 30 ans de l’association Vélo Club de Saint-Denis (VCSD), la circulation sera interdite sur : Rue Jules Hermann, portion comprise entre le giratoire Cotrans Cadjee et la rue Pierre Aubert.

Les itinéraires des lignes de bus 5, 27 et 33 du réseau de Transport en Commun CITALIS seront modifiés comme suit :

Sens ALLER : Après l’arrêt Zec du Chaudron → Jules Hermann → rue Pierre Aubert → rue Edouard Manès → Boulevard du Chaudron → rond-point Cotrans Cadjee puis itinéraire normal.

Sens RETOUR : À partir du rond-point Cotrans Cadjee → Boulevard du Chaudron → rue Edouard Manès, puis itinéraire normal.

Arrêt non desservi : «Pierre Aubert»

Fermeture du Pont de la Providence

Du samedi 3 août 2024 (prise de service) au dimanche 4 août 2024 (fin de service), les itinéraires des lignes de bus 10, 11 et 23 seront modifiés comme suit :

Ligne 10 :

Sens ALLER : Après l’arrêt Sécurité Sociale Boulevard Sud → Boulevard Sud, → Tranchée Couverte → rue Mazagran → reprise arrêt rue des Manguiers puis itinéraire normal.

Sens RETOUR : Après l’arrêt Ave Maria → Boulevard Sud → Tranchée Couverte puis reprise de l’itinéraire normal à l’arrêt «Sécurité Sociale Boulevard Sud».

Arrêts non desservis : «Notre Dame», «Mondon», «Doret», «Cité Papaya».

Ligne 11 :

Sens ALLER : Après l’arrêt Château Marange, Boulevard Sud, Tranchée Couverte, à droite rue Mazagran, reprise arrêt rue des Manguiers, itinéraire normal.

Sens RETOUR : Après l’arrêt Ave Maria, prendre Boulevard Sud, Tranchée Couverte, reprise de l’itinéraire normal à l’arrêt Château Marange.

Arrêts non desservis : «Notre Dame», «Mondon», «Doret», «Cité Papaya».

Ligne 23 :

Sens ALLER : À partir de l’arrêt «Hibiscus» → avenue Monseigneur Mondon → Boulevard Doret → rond-point Sécurité Sociale → Boulevard Jean Jaurès → rue Mazagran puis itinéraire normal.

Sens RETOUR : À partir de l’arrêt Ave Maria → Boulevard Jean Jaurès → rond-point Sécurité Sociale → Boulevard Doret → avenue Monseigneur Mondon → Boulevard Saint-François puis itinéraire normal.

Arrêts non desservis : «Cité Papaya», «Doret».

24ème Braderie Commerciale de l’Océan, du lundi 5 août 2024 au dimanche 11 août inclus :

Modifications des lignes de bus durant la 24ème Braderie Commerciale de l’Océan :

Ligne 1 :

Sens ALLER : À partir des Deux Canons → rue de la Piscine, RN1 (Front de mer) → Boulevard Lancastel → Gare Océan.

Sens RETOUR : Gare Océan rue Ha-Sam → arrêt «Petit Marché» sens retour → Boulevard Lancastel → rue Maréchal Leclerc par l’allée Bonnier → reprise arrêt «Saint-Jacques» puis itinéraire normal.

Arrêts non desservis : «Parc Aquatique», «Butor», «Hôtel des Impôts», «Camp Jacquot», «Saint-Jacques», «Petit Marché Océan».

Arrêt provisoire : «Parc Aquatique», rue de la Piscine (sens Aller).

Lignes 5, 6, 7, 8 :

Sens ALLER : À partir des Deux Canons, rue de la Piscine, RN1 (Front de mer), Boulevard Lancastel, Boulevard de l’Océan, rue Maréchal Leclerc, reprise de l’itinéraire normal à partir de Petit Marché.

Sens RETOUR : Itinéraire normal jusqu’au Petit Marché, Boulevard de l’Océan, Boulevard Lancastel, rue Maréchal Leclerc par l’allée Bonnier, reprise de l’itinéraire normal, arrêt Saint-Jacques.

Arrêts non desservis : Parc Aquatique, Butor, Hôtel des Impôts, Camp Jacquot, Saint-Jacques.

Arrêt provisoire : «Parc Aquatique» rue de la Piscine (sens Aller).

Nous remercions les usagers de leur compréhension et leur recommandons de planifier leurs déplacements en conséquence. Des informations clients seront disponibles aux arrêts non desservis, et sur nos supports de communication habituels.

Le Président Directeur Général de la SODIPARC

M. Gérard FRANÇOISE