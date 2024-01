Sixième édition du concours de la correspondance : Semaine six

Le communiqué de Gilette Aho, Présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture :

Et c’est parti pour la dernière ligne droite de la sixième édition du concours de la correspondance. Vous avez jusqu’au dimanche 10 mars 2024 pour nous poster votre missive. Il vous reste donc neuf semaines ! Irène Frain, écrivaine et auteur s’interroge sur l’histoire de la vanille. Et cette histoire est tant liée à notre île.

Bernadette Thomas ancienne professeur de lettres et romancière est la présidente du jury. Autour d’elle, Lina Maillot, directrice de la médiathèque des Avirons, Alain Bertil, ancien professeur de lettres et gagnant de la cinquième édition du concours de la correspondance ainsi que Vincent Mugnier, professeur de lettres à l’Université. « Les membres du jury seraient heureux de découvrir la vie d’Edmond Albius à travers des écrits originaux, dictés par la seule créativité de leurs auteurs et non inspirés par toute autre source littéraire » souligne Bernadette Thomas.

Si toutes ses personnes (marraine et membres du jury) avaient été proches de vous, nous sommes certains qu’elles vous auraient soufflé de bons conseils :

Dans un premier temps, ne vous souciez pas des fautes de grammaire ou d’orthographe, nous vous conseillerons des outils dans quelques semaines pour y faire face. Concentrez-vous sur le message que vous avez envie de faire passer.

Un autre conseil : l’organisation de vos idées est essentielle. En cela n’hésitez pas à noter, hiérarchiser vos pensées que vous avez envie de jeter sur la page blanche.

Pourquoi ne pas écrire comme vous parlez dans un premier temps ? C’est la meilleure façon de commencer.

Relisez l’Art poétique de Nicolas Boileau (ce théoricien a eu une influence majeure dans la littérature française). Au chant. I de son manuscrit vous y trouverez : Avant donc que d’écrire, apprenez à penser. (…)

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément. (…)

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Polissez-le sans cesse et le repolissez ;

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez

Le principe de la sixième année du concours de la correspondance est le suivant

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

CONCOURS DE LA CORRESPONDANCE | appel (aparmedia.wixsite.com)