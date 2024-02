Situation météo au 2 février 2024

Vous attendiez certainement tous avec grande impatience le retour du soleil et, comme prévu, il est de retour aujourd’hui !! Enfin…de retour, il faut quand même le dire vite…

En effet, même si une « nette amélioration des conditions météorologiques » était attendue en ce vendredi…ce matin cela restait difficile à croire pour un habitant du Sud tant la pluie était encore présente au réveil. D’ailleurs, bien que cela se soit globalement amélioré au fil des heures, cet après-midi de faibles averses perdurent sur les pentes externes du volcan, vers La Crête ou les hauteurs de Ste Rose.

Même si nous sommes sortis des grosses pluies typiquement estivales, l’alizé de sud-est qui souffle actuellement avec vigueur à La Réunion (76 km/h en point à Gillot à et Pierrefonds à la mi-journée – données Météo France) ramène de l’humidité en basses couches, approximativement sous les 2000 m d’altitude. Cette situation va donc favoriser le maintien de conditions humides, plus ou moins variables, tout autour du volcan ainsi que la formation de nuages de pentes, relativement inoffensifs, les après-midi sur les hauteurs du Nord et de l’Ouest, voire l’intérieur de l’île #brouillard.

Compte tenu des éléments de prévision disponibles, il est possible que cette situation perdure jusqu’à lundi. Amis du Sud Sauvage, si le « déluge » est terminé, mais vous n’allez pas pouvoir réellement sécher tout de suite ! #désolé

Autre élément remarquable ce week-end, évoqué par Météo France dans leur bulletin, c’est la baisse sensible des températures. L’alizé rapide qui nous concerne ramène avec lui une masse d’air plus fraîche, de l’ordre de 2 à 3°C comparativement aux semaines précédentes. Aussi, si vous habitez les hauts, il n’est pas impossible qu’il vous faille sortir le petit pull au réveil au cours des jours prochains.

Enfin, si vous êtes amateurs de sport utilisant la force du vent, vous allez avoir de quoi vous amuser au cours du week-end. Le vent de sud-est va demeurer bien présent entre St Pierre/Pointe au Sel et entre St André/St Denis.

**Actus Météo 974**