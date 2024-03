SHLMR : Des négociations annuelles obligatoires sous tension

Le communiqué de FO et Sud Logement Social:

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est ouverte à la SHLMR le 18 janvier dernier avec cinq rencontres à ce jour.

Les propositions de la Direction sont les suivantes :

• Une enveloppe d’augmentation individuelle limitée à 0,20%

• Une enveloppe pour une prime exceptionnelle pour le personnel d’immeuble à hauteur de 13 000 euros bruts

• Augmentation générale pour tous les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC à hauteur de 2,6%

• Prime de 200 euros pour les personnes dont la rémunération est égale au SMIC

• 1 journée de congé supplémentaire à disposition et à discrétion de l’employeur qui permettrait de régulariser le 24 décembre et le 31 décembre, et qui serait disposée ailleurs si ces deux journées correspondaient à des jours non travaillés.

Pour SUD LOGEMENT SOCIAL et FO, au regard des résultats de la SHLMR, la proposition d’augmentation générale de 2,6% est inacceptable.

L’inflation grève le pouvoir d’achat, par conséquent, la proposition liée à l’augmentation générale ne devra pas être en-dessous de 3.3% (indice INSEE 2023). Les délégués SUD et FO ont rencontré les salariés du siège et des 10 agences pour les mobiliser à défendre leur pouvoir d’achat.

Afin d’interpeller la Direction de la SHLMR, les deux organisations syndicales ont sollicité l’expression des salariés en signant une pétition afin de peser sur les négociations à venir, soit le 28 mars prochain.

Pour un meilleur partage des richesses, les organisations SUD LOGEMENT SOCIAL et FO resteront mobilisées auprès des salariés pour mener d’autres actions afin d’obtenir une NAO décente en 2024.