Saint-Leu : La réutilisation des bouteilles en verre s’accélère

Alors que la gestion des déchets apparaît comme l’un des principaux défis de La Réunion pour les prochaines années, la question du réemploi et de la place de l’économie circulaire dans notre société se posent de plus en plus. Pour tenter d’apporter un début de solution, Réutiliz a décidé d’investir dans une laveuse semi-industrielle afin de nettoyer les bouteilles en verre utilisées sur l’île. L’objectif est qu’elles soient renvoyées chez les producteurs ou industriels pour compléter le cycle. Pour rentabiliser cet investissement de près de 3 millions d’euros, l’association veut traiter 200.000 bouteilles cette année. D’ici à 2029, ce sont près de 6,5 millions de bouteilles que veut nettoyer l’association, sur les quelque 12 millions utilisées chaque année à La Réunion.

Cette nouvelle machine va permettre de passer un nouveau cap, en atteignant en une heure ce que l’ancienne machine faisait en une journée. “En plus des points de collectes dans des déchetteries, nous voulons généraliser à toute l’île nos automates de collectes. Pour l’instant, il n’y en a qu’un à la Possession, mais nous voulons le proposer à plus de supermarchés pour encourager le dépôt, avec à la clé un bon d’achat dans le magasin selon le nombre de bouteilles rapportées”, précise Virginie Lepicard, la fondatrice et directrice de Réutiliz. “C’est aussi un projet social, car en 2019, nous n’étions que deux et désormais, nous sommes une quinzaine, dont trois CDI et 10 CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion). En plus d’une solution écologique, nous voulons aussi créer de l’emploi sur notre territoire”, poursuit Virginie Lepicard. Ainsi, pour un emploi au SMIC créé, Réutiliz doit laver 4000 bouteilles par mois.

Une possibilité pour les artisans de profiter d’emballages pas chers

En plus d’éviter le processus énergivore du recyclage du verre, cette solution permet également à des TPE-PME péi de se procurer des bouteilles ou des emballages à des prix attractifs. “Leurs volumes ne leur permettent pas de se procurer des emballages en grande quantité. Ils peuvent ainsi puiser dans le gisement local pour se procurer ce dont ils ont besoin dans des proportions adaptées à leur activité”, explique de son côté Fanny Richard, la responsable d’exploitation de la laveuse.

Le chaos du fret maritime à la sortie du confinement a également prouvé que La Réunion pouvait connaître des difficultés pour les armateurs. “En cas de tension, les volumes font que l’île n’est pas une priorité. En proposant au prix du marché une ressource que nous pouvons renouveler, cela permet d’éviter les problèmes de commandes ou de stockage”, souligne de son côté Flavie Petijevitch, la présidente de Réutiliz.

Au total, ce sont pour près de 7 millions d’euros d’emballages en verre qui sont importés chaque année sur l’île. Cela représente 30.000 tonnes de verre, dont seulement la moitié est recyclée.