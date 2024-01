Saint-Benoît : Tous les collégiens de Bouvet porteront l’uniforme dès mardi

« Nous serons le premier établissement de l’Hexagone, on n’a pas attendu monsieur le ministre pour avancer », plaisante Nadine Natier, la principale du collège Amiral-Bouvet de Saint-Benoît. Ce lundi 22 janvier, l’établissement va convier l’ensemble de la presse pour la présentation de l’uniforme choisi pour ses 500 élèves.

L’idée a germé de longue date, bien avant que le président de la République Emmanuel Macron n’en fasse un cheval de bataille. « On y travaille depuis 2019, mais avec le Covid, on n’a pas pu aller au bout, et puis ensuite, il y a eu d’autres urgences à gérer. On est sur un territoire extrêmement défavorisé et on en parle depuis longtemps. On a été interpellés par des parents parce que des enfants se sont fait embêter à cause des vêtements de marque. Et puis on a aussi des problèmes de jeans troués, de crop-top et même quelques abayas », explique Nadine Natier.

Une consultation des parents et des personnels de l’établissement a abouti à 91,6 % de votes favorables à l’uniforme. « J’ai envoyé une note au ministre de l’Éducation et au rectorat le 18 décembre, juste avant les vacances, pour expliquer que c’était une expérimentation que nous mettions en place pour une durée de trois ans », précise la principale d’Amiral-Bouvet.

Nadine Natier explique que le choix des couleurs a été laissé aux collégiens, qui ont opté pour un haut de couleur bleu ciel. Grâce à une contribution financière du Département, chaque élève sera doté d’un polo, de quatre t-shirts et d’un sweat-shirt floqués du logo de l’établissement.

Le bas sera laissé au choix des parents, avec la consigne du respect des couleurs noire, bleue et grise.