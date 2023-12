Saint-Benoît : Inauguration de l’école Denise Salaï à Bras-Canot

L’établissement scolaire, l’un des plus anciens de la commune, a été totalement reconstruit en raison de sa vétusté et pour répondre à l’évolution démographique des quartiers alentours : Bras-Canot, Bras-Madeleine, Ilet Danclas.

Une école construite en deux phases

Pour rappel, l’école maternelle (12 salles de classe) et le réfectoire avaient été livrés à la rentrée 2018/2019. Retardés par des difficultés financières, les travaux de reconstruction de l’école élémentaire (22 salles de classe) avaient pu être relancés en 2022, grâce à un accord avec les entreprises.

« La Ville fait le choix d’investir pour sa jeunesse mais aussi pour son développement et son attractivité. Chacun d’entre nous comprend l’importance de disposer de locaux adaptés à la mission d’éducation et d’instruction de nos enfants. Dans un tel environnement, nos enfants sont dans un cadre idéal pour réussir leur scolarité et construire leur avenir professionnel et celui de citoyen. D’autres école de la commune connaîtront, elles aussi, de futurs aménagements. » – Patrice Selly, Maire de Saint-Benoît

Une conception bioclimatique

L’école Denise Salaï dispose désormais de 34 classes (12 maternelles et 22 élémentaires) et peut accueillir près de 800 élèves. Chaque établissement a son propre fonctionnement et dispose de sa propre entrée, sa direction, sa cour de récréation, ses parkings, son réfectoire… La conception bioclimatique de l’école s’appuie quant à elle sur la ventilation naturelle de tous les locaux et une bonne protection solaire pour un meilleur confort de tous les usagers. L’accessibilité handicapée est gérée par un ascenseur unique à double entrée installé face à un benjoin, un arbre remarquable du site qui a été conservé.

Ce projet d’envergure d’un montant global de 15 millions d’euros a bénéficié du soutien de la Région Réunion et de l’État.

« Cette école est exemplaire, c’est le fruit d’un travail de longue haleine, réalisé en deux phases. Nous devons aller dans une direction que vous incarnez aujourd’hui, celle de la transition écologique. Les défis à relever sont énormes. L’école de demain, c’est une école comme celle-ci, où la nature reprend ses droits. » – Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion

« La Région a fait de l’éducation le cœur de son projet de mandature avec des engagements forts pour la réussite scolaire des élèves réunionnais, de nos enfants. Vous êtes importants, nous sommes importants, et nous devons construire ensemble l’école de la République. » – Patricia Profil, conseillère régionale

Dès la rentrée de janvier, les élèves pourront intégrer leurs nouvelles salles de classe et découvrir la salle d’activités, le plateau sportif et la bibliothèque. Une réelle satisfaction pour les marmailles et le personnel enseignant !