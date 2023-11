Elles proposent les plus petites distances des quatre courses du Grand Raid, le Zembrocal Trail (147 km en relais) et la Mascareignes (71 km) demeurent le terrain de jeu privilégié des sportifs pas encore taillés pour les longues distances. Ce côté plus décontracté que sur la Diagonale ou sur le Trail de Bourbon se retrouve jusque sur la ligne d'arrivée où bonne humeur et photo finish avec les enfants font partie du décor des deux dernières courses imaginées par l'association Grand Raid. Grâce aux photos de Pierre Marchal (Anakaopress), vivez ces moments de retrouvailles en famille et de fun entre amis au stade de la Redoute pour les valeureux finisher de la Mascareignes et du Zembrocal Trail.