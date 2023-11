Retour en images sur l’arrivée des trois premiers de la Diagonale des Fous

Derrière le vainqueur Aurélien Dunand-Pallaz, Germain Grangier a franchi la ligne d’arrivée 39 minutes après le Savoyard. Germain Grangier continue sa moisson de médailles en cette année 2023. Il a fini 3ème de l’UTMB et 1er du marathon du Mont-Blanc. A La Réunion, il fait mieux qu’en 2022 où il avait bouclé la Diagonale en 5ème position.

Jean-Philippe Tschumi se place sur la troisième marche du podium. Le Suisse perd une place par rapport à l’an dernier mais reste en haut de l’affiche du circuit mondial en 2023. Il a déjà remporté le Trail 100 Andorra et l’Ultra-Trail Snowdonia. Il a conclu la Diag’ en 21 heures et 28 minutes cette année contre 23 heures et 20 minutes l’an dernier.

Enfin, honneur au quadruple vainqueur de l’épreuve. François D’Haene a passé la ligne en huitième position. Une belle place tout de meme pour le plus beau palmarès de l’ultra-trail français qui reprenait la grande compétition après une année blanche consécutive à une blessure.