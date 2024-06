Propos racistes de sympathisants RN contre une aide-soignante noire dans Envoyé Spécial

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a demandé ce matin la suspension d’une fonctionnaire du tribunal de Montargis impliquée dans ces propos racistes. Il a déclaré sur le réseau social X que la haine n’a pas sa place dans les tribunaux.

Le reportage montre Divine Kinkela, une jeune femme vivant en France depuis 30 ans, subir des injures racistes de la part de ses voisins. L’homme, après avoir suivi le président du RN, Jordan Bardella, lors d’un déplacement, accuse les étrangers de ne pas respecter les coutumes françaises. Sa compagne, dont le visage est flouté, agresse verbalement Divine Kinkela, en utilisant des termes humiliants et racistes.

Divine Kinkela raconte devant la caméra subir les cris de singe et des insultes comme « bonobo », avant que ses voisins, dont le jardin est orné d’une affiche et de casquettes de campagne du RN, ne profèrent des propos racistes devant les journalistes.

Interrogé alors qu’il vient de suivre Jordan Bardella lors d’un déplacement dans une ferme du Loiret, « Didier » accuse « les Mustapha, les tout-ce-que-vous-voulez » de « ne pas respecter les coutumes de la France ».

Puis sa compagne, dont le visage est flouté, prend à partie l’aide-soignante qui sort de chez elle. « Te voilà encore toi ? On t’a invitée ? Non ! Tu dégages ! J’ai quitté les HLM à cause de gens comme toi », lance la femme qui, rappelons-le, travaille dans un tribunal. « On fait ce qu’on veut, on est chez nous. Vas à la niche ! » Comme Divine Kinkela tente de répondre, sa voisine lui lance : « Renverse pas le problème, parce que c’est bien toi. Y a qu’à regarder juste ces trucs dégueulasses qu’elle a dans les cheveux », poursuit-elle, en montrant les cheveux tressés de l’aide-soignante.

Le parquet de Montargis a annoncé s’être saisi de ces faits, les qualifiant d’injures publiques et non publiques à caractère racial, de provocation publique à la discrimination et de violence sans incapacité à caractère racial. Les peines encourues peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende. Étant donné qu’une des personnes impliquées travaille au tribunal de Montargis, une demande a été faite pour que l’enquête soit transférée à une autre juridiction.

La diffusion de la séquence a été vivement condamnée par l’ensemble de la classe politique. A noter cependant que le député du Loiret, Thomas Ménagé annonce avoir saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Arcom) pour dénoncer ce qu’il considère comme un parti pris en période électorale. Il a critiqué l’émission pour ne pas avoir mentionné que Divine Kinkela serait militante du Parti communiste. Cependant, il a également condamné les propos racistes tout en nuançant que cela ne devrait pas entacher l’image des électeurs du RN. Il a ramené ce qui est un délit à un banal « conflit de voisinage » : « Je ne veux pas qu’on laisse un cas particulier, un conflit de voisinage, salir l’ensemble des électeurs du RN qui défendent un projet républicain et patriote », a-t-il conclu.