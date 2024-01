Point sur les services de l’eau runéo, Dionéo et Eaux de La Possession le jeudi 18 janvier à 10h00

Le passage du cyclone Belal et les conditions météorologiques associées, ont engendré des perturbations du service de l’eau (dégradation de la qualité, perturbations de l’alimentation, voire coupures) sur les communes gérées par runéo, Dionéo et Eaux de La Possession.

Le communiqué :

Sur l’ensemble des secteurs, selon les recommandations de l’ARS et par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Il s’agit de :

– Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes,

– Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).

Ceci concerne l’ensemble des secteurs et des habitants de l’île. Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau.

Des perturbations de l’alimentation en eau sont également en cours ou à prévoir dans les secteurs suivants.

Sainte-Suzanne

Avec le retour de l’alimentation électrique et la remise en service de l’usine de Bras Douyère, la distribution d’eau sera progressivement rétablie durant la journée dans la plupart des secteurs de la ville. Des perturbations de service subsisteront néanmoins jusque dans la nuit dans les secteurs desservis par les réservoirs d’Espérance, Bras Pistolet, Bras Douyère et Bellevue.

Etang-Salé

Suite à des pertes d’alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans les secteurs desservis par les réservoirs de Ravine Sèche et Sources Nouvelles.

Saint-Louis

Suite à des pertes de l’alimentation en électricité et à des difficultés d’accès aux ouvrages, des coupures d’eau sont en cours dans les secteurs de Tapage et Les Makes.

Saint-Pierre

La distribution d’eau est toujours suspendue sur le secteur de Bassin Martin. Des travaux d’alimentation électrique sont en cours.

La Possession

Suite à la perte de l’alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans le secteur d Ravine à Malheur Village.

Les équipes de runéo restent mobilisées afin de gérer dans les meilleures conditions possibles, la production et l’acheminement de l’eau en cette période exceptionnelle. La situation étant principalement dépendante de la restauration des moyens de production d’électricité, il est trop tôt pour communiquer une date précise de retour à la normale.

L’ensemble de l’information quant au service de l’eau est mise à jour au plus près du terrain dans la rubrique FlashInfo des sites runéo, Dionéo et Eaux de La Possession (avec détail des secteurs et

rues).

runéo, Dionéo et Eaux de La Possession remercient leurs clients pour leur compréhension et les tiendront informés de l’évolution de la situation.