Parc du Volcan : Des “cochons” dans le futur parc d’attractions

Le communiqué de Domoun La Plaine :

L’arrêté préfectoral rendu public il y a à peine deux semaines, et une petite semaine après un conseil municipal qui a adopté l’attribution des six futurs lots sur huit pour le même prix – non financés jusqu’à preuve du contraire et que nous allons vérifier devant la commission européenne qui a accordé 2,8 M € au titre du FEDER à condition que les travaux de la 1e tranche de ce projet soient achevés avant le 31/12/2023 -, les cochons semblent s’être donné rendez-vous dimanche 3 décembre 2023, sur ce que sera le futur parc à cochons, pardon parc d’attractions.

Nous dénonçons ces agissements depuis bien avant la parution de l’arrêté en question. Tous les responsables sont donc parfaitement informés. Cela a été même dénoncé par la SREPEN dans son avis à l’enquête publique.

Le Directeur de la DEAL qui, en ouverture de la séance du CODERST du 5/10/2023, a appelé le conseil a approuvé le projet d’arrêté, devrait venir ramasser les détritus et les gros rats et chiens errants qui se sont donnés à cœur joie après le passage des gros cochons qui ont laissé leurs déchets. Je sais que c’est au maire de garantir la propreté et la salubrité des espaces de sa Commune. Eh bien, que le DEAL utilise les moyens que lui donne la loi pour condamner ce maire qui compte amplifier ce qu’il n’est déjà pas capable de faire respecter en rajoutant ici des pumptracks et barbecues géants.

Et pourtant, on lit dans le PV du CODERST du 5 octobre dernier, que deux de ses membres avaient émis de grosses réserves « sur les déclarations indiquées dans le dossier d’intention et le non-respect de celles-ci », fin de citation. Ceux qui ont voté pour l’arrêté d’autorisation, ils étaient huit parmi les neuf, sont soit des naïfs, soit des complices, ou les deux.

Les pouvoirs publics, responsables de la protection de l’environnement et de la santé publique, sauront, j’ose encore l’espérer, remettre de l’ordre dans ce qui risque de devenir un gros parc à cochons.